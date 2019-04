Ac Andora-Atletico Argentina, De Mare: «Abbiamo fatto il possibile»

Taggia. L’Atletico Argentina conclude il suo cammino in campionato con una sconfitta. In trasferta ad Andora i ragazzi di mister Pesante non riescono ad opporsi ai padroni di casa.

«Abbiamo fatto il possibile e abbiamo segnato subito. Poi le notizie da Sanremo ci hanno forse influenzato ed è andata così. Ora ricarichiamo le pile e facciamoci trovare pronti per i playoff. Complimenti alla Carlin’s per il successo. Nota positiva del giorno? L’esordio di nostri giovani» – commenta De Mare.