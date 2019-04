A Ventimiglia e a Camporosso l’associazione Aceb distribuisce palme e rami d’ulivo

Camporosso. L’associazione Aceb di Camporosso, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile, distribuirà le palme e rametti di ulivo con il logo: «Coloro che vorranno venirci a trovare e conoscere i nostri volontari, ci trovano con un gazebo in una delle seguenti postazioni:

Sabato 13 aprile a Camporosso in via Braie dal parcheggio del Mercatò ex Maxisconto dalle 8 alle 19, oppure a Ventimiglia (Bevera) in via San Rocco dal parcheggio del supermercato Dimar Catering dalle 8 alle 19.

Domenica 14 aprile a Ventimiglia in via Cavour, presso il Sagrato della Chiesa di S. Agostino, dalle 7 alle 13, il tutto si potrà prenderlo con offerta libera.

Sarà anche l’occasione per farci gli auguri di Pasqua. Nell’occasione vogliamo ringraziare di tutto cuore i commercianti di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo e tutta la Val Nervia, per la grande generosità che in questi giorni hanno dimostrato verso la nostra associazione prendendo le nostre palme.

Si ricorda che Aceb è nata con lo scopo di aiutare le associazioni no-profit della provincia di Imperia che ne faranno richiesta seguendo un bando, un regolamento ed un formulario pubblico prestabilito dal consiglio direttivo. Per info chiamare al numero 345 8517448, sito web: www.aceb-ets.com, email: aceb@outlook.it oppure sulle nostre pagine social».