A Ventimiglia convention di Confesercenti

Imperia. Proseguono le attività sul territorio da parte della Confesercenti di Imperia.

Una nuova tematica in ambito fiscale, sarà approfondita grazie ad una nuova collaborazione tra Confesercenti e la società di consulenza SCS Consulting Srls. Nel magnifico scenario della Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia, sito affacciato sul costruendo nuovo porto turistico, a picco sul mare, giovedì 11 aprile avrà inizio alle 9.30 presso la Sala Squarciafichi, una convention per presentare quali sono le opportunità offerte dalla vigente normativa fiscale per i passaggi generazionali dei capitali e dei beni.

Quali sono in particolare le pratiche per poter garantire un passaggio in sicurezza e con dei risparmi, seguiti da consulenti del settore. Si parlerà anche di trasferimento di patrimoni sia italiani che esteri. La giornata, dopo il saluto del segretario provinciale di Confesercenti Scibilia Sergio, vedrà gli autorevoli interventi dei dottori commercialisti Stefano Oliva e Riccardo Padoan dello studio associato A e A Tax Law di Milano e del Notaio Matteo Beranger di Genova.

Si tratta di temi di particolare interesse, soprattutto in questo momento di potenziale evoluzione legislativa, sia per gli imprenditori che si trovano ad affrontare il problema del trasferimento ai figli delle proprie aziende, sia per chi, come promotori finanziari e professionisti, possono fornire un’importante consulenza di pianificazione ai loro clienti titolari di rilevanti patrimoni.