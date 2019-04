Ventimiglia. È stata inaugurata questo pomeriggio, in via Garibaldi 29, Nené La Barberia. Dopo anni alla Marina di San Giuseppe con il negozio di parrucchiere BFLine, Franca Bonadonna raddoppia la sua attività, aprendo a Ventimiglia Alta un esercizio dedicato esclusivamente all’uomo. Come già da BFLin anche alla barberia, la titolare e il suo collaboratore Andrea non si limiteranno ai tagli ma, riscoprendo l’artigianalità di una volta, coccoleranno il cliente da quando entra a quando esce.

Le esibizioni della band King of Queen composta da Giuseppe Lombardo e Alessandro Valzano e di Nicolò Bonadonna sotto le vesti di Renato Zero hanno rallegrato il pomeriggio. Tante le persone che hanno preso parte all’inaugurazione. Per l’occasione è stato offerto in piazza della Fontana anche un ricco buffet. Da oggi Nené La Barberia è anche sponsor ufficiale del Camporosso calcio. I piccoli giocatori indosseranno d’ora in poi le magliette con il logo della nuova attività di Franca.

Franca è una vera e propria professionista. Vincitrice di molti concorsi di settore, tra cui l’International Barber che si è svolto a Roma nel 2017 e dove si è classificata terza su oltre 250 partecipanti, ha deciso di puntare su questa nuova attività in ricordo della madre Adriana che nel corso della sua vita, facendo tanti sacrifici, l’ha sempre stimolata ad andare avanti nella sua professione. Non a caso Nené è il soprannome della mamma e nel logo si può intravedere il suo volto.

La Barberia Nené osserverà i seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (giorno di chiusura domenica e lunedì).