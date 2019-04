Vallecrosia. Sabato 13 e domenica 14 aprile il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, organizzerà presso l’impianto sportivo Raul Zaccari, in località Braie, a Camporosso, il IV Torneo Academy Torino Football Club rivolto alla categoria esordienti 2006.

«E’ un’iniziativa sociale rilevante per noi, sopratutto di avvicinamento allo sport. Questa sera iniziamo sulla pista di pattinaggio dove le 12 squadre partecipanti al torneo, che andrà in scena sabato e domenica, sfileranno per presentarsi alla città. Il tutto è animato da uno spettacolo di accoglienza grazie alle esibizioni di una banda, degli sbandieratori di Ventimiglia e di una scuola di danza. Da domani invece inizieranno le partite al campo Zaccari. Saranno due giorni di sport e condivisione» – fa sapere Francesco Lapa, direttore tecnico del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

«Ringrazio il Torino per averci dato la possibilità di poter organizzare questa manifestazione molto importante per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che è una piccola società dilettante. Noi operiamo a livello sociale da ormai cinquant’anni – sottolinea il presidente della società biancorossa, Vincenzo Todaro – Con questo evento società diverse hanno la possibilità di conoscere e collaborare con altri ragazzi. Mi auguro che questo tipo di manifestazioni si potranno organizzare anche in futuro. Grazie a Lapa e a tutto lo staff per aver organizzato questo evento. Auguro buon divertimento a tutte le società». Grande soddisfazione, perciò, in casa biancorossa per avere ottenuto il diritto di organizzare questo importante evento sportivo che porta circa 300 persone, tra atleti, tecnici, accompagnatori e familiari, in Riviera.

«Sono felice di essere qui come Regione. Quando si parla di sport si parla anche di prevenzione e stile di vita, che sono fondamentali per creare persone che si allontanino dalla cattiva salute. Lo sport è uno stile di vita. Bisogna perciò accompagnare i giovani ad uno stile di vita salutare. Oltre al benessere fisico, le società sportive hanno anche il compito di insegnare ai giovani ad essere rispettosi ed educati. Questo torneo porta nel nostro territorio tante persone provenienti da regioni diverse e perciò promuove anche il territorio. Con la Regione e i diciotto comuni dell’Arco del Benessere, che è una comunità che si basa su sport, salute e benessere, sono in atto progetti per concretizzare la promozione di sport, benessere e di uno stile di vita salutare. Vi accompagno nell’esercizio quotidiano delle risorse. Speriamo che il Governo però finanzi i comuni. Per questi due giorni di sport non posso che augurare che “vinca il migliore”, ma vinceranno tutti in ogni caso» – interviene la vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale.

Al torneo parteciperanno 12 società, tra le quali anche quella biancorossa, in arrivo da tutta Italia: Fc Garlasco (Pv), Asd Benese (Cn), Asd Boves Mdg Cuneo (Cn), Asd Centallo (Cn), Usd Quincitava (To), Asd Cumiana Calcio (To), Asd Fenusma (Ao), Asd Pescia (Pt), Gsd Kl Pertusa (To), Asd Baia Alassio Calcio e Asd Ceriale Calcio (Sv).

«La vita è fatta di cerchi: ho giocato nel Don Bosco, dove ho allenato, e ora sono il sindaco della città di Vallecrosia. Ho i brividi ripensando al percorso che ho fatto durante la mia vita. Ringrazio i dirigenti e tutti coloro che credono nello sport e che regalano la salute ai ragazzi tutti i giorni. Persone che credono in quello che stanno facendo. L’idea del Don Bosco Vallecrosia Intemelia di voler organizzare qui l’evento dimostra che se ognuno fa un pezzettino si può diventare una grande comunità. Il volontariato e l’impegno possono realizzare grandi cose. Noi possiamo e dobbiamo impegnarci per reperire fondi per le strutture ma se non c’è cuore, sarebbero vuote. Lo spirito dello sport è far crescere in modo sano la cultura del star bene. Ringrazio perciò tutti per aver creduto in un simile progetto» – afferma il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

«Il Comune è vicino al Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che a Camporosso ha fatto sempre tornei di altissimo livello. Ho giocato nel Don Bosco, ho fatto parte della società e perciò ringrazio tutti coloro che ogni giorno seguono i nostri figli e li fanno crescere» – dichiara Maurizio Morabito, vicesindaco di Camporosso.

Questa sera le squadre partecipanti hanno sfilato lungo le vie della città di Vallecrosia cogliendo l’occasione per presentarsi alla vigilia del torneo che prevede un fine settimana ricco di partite. Secondo il programma gli incontri inizieranno sabato alle 9. Le squadre verranno suddivise in due gironi:

GIRONE A USD DON BOSCO VALLECROSIA INTEMELIA IM USD QUINCITAVA TO ASD BOVES MDG CN ASD BAIA ALASSIO SV ASD FENUSMA AO ASD CUMIANA CALCIO TO GIRONE B ASD BENESE CN ASD PESCIA PT FC GARLASCO ASD PV ASDG CENTALLO CN GSD KL PERTUSA TO ASD CERIALE Progetto Calcio SV

Il torneo servirà agli osservatori del Torino per visionare i talenti più interessanti. Sarà inoltre un’occasione per creare un momento di convivialità tra diverse società sportive e le famiglie dei giocatori.

«Ritengo che sia il giusto premio per una città come Vallecrosia che ha una grande organizzazione. Sono molto orgoglioso e sono contento che la famiglia del Toro si unisca in queste circostanze. Quest’anno ho organizzato il torneo a Vallecrosia perché è il giusto premio per quattro anni di duro lavoro. Sono contento di poter vedere i bambini che sorridono e si divertono e sono sicuro che succederà anche in queste due giornate di sport. Ci sarà per forza una classifica, ma non vince nessuno, vince sopratutto il momento di condivisione. Questo torneo vuole mettere in mostra la capacità di organizzazione e di riuscire a riunire società affiliate e non. Ben venga che possano venire qui e condividere questo progetto» – dice il responsabile delle Academy Torino Fc Teodoro Coppola.

Il programma completo del torneo:

Sabato 13 aprile

CAMPO ORARIO SQUADRA SQUADRA 1 09,00 DON BOSCO V.I. QUINCITAVA 2 09,00 BOVES BAIA ALASSIO 1 09,40 FENUSMA CUMIANA 2 09,40 BENESE PESCIA 1 10,20 GARLASCO CENTALLO 2 10,20 PERTUSA CERIALE 1 11.00 QUICITAVA BOVES 2 11.00 BAIA ALASSIO FENUSMA 1 11.40 DON BOSCO V.I. CUMIANA 2 11.40 PESCIA GARLASCO 1 12.20 CENTALLO PERTUSA 2 12.20 BENESE CERIALE 1 15.00 DON BOSCO V.I. BOVES 2 15.00 QUINCITAVA FENUSMA 1 15.40 BAIA ALASSIO CUMIANA 2 15.40 BENESE GARLASCO 1 16.20 PESCIA PERTUSA 2 16.20 CENTALLO CERIA

1 17.00 DON BOSCO V.I. BAIA ALASSIO 2 17.00 QUINCITAVA CUMIANA 1 17.40 BOVES FENUSMA 2 17,40 BENESE CENTALLO 1 18,20 PESCIA CERIALE 2 18,20 GARLASCO PERTUSA



Domenica 14 aprile

CAMPO ORA SQUADRA SQUADRA 1 09,40 DON BOSCO V.I. FENUSMA 2 09,40 QUINCITAVA BAIA ALASSIO 1 10.20 BOVES CUMIANA 2 10,20 PESCIA CENTALLO 1 11,00 BENESE PERTUSA 2 11,00 GARLASCO CERIALE

1 x 11,40 1 a girone a 2 a girone b 2 y 12,20 1 a girone b 2 a girone a 1 11 / 12 14.20 6 a girone a 6 a girone b un tempo unico a 20’ 2 10 / 9 14,20 5 a girone a 5 a girone b un tempo unico a 20’ 1 8 / 7 15,00 4 a girone a 4° girone b un tempo unico a 20’ 2 6 / 5 15,00 3 a girone a 3 a girone b un tempo unico a 20’ 1 3 / 4 15,40 Perdente x Perdente y due tempi da 15’ 2 1 / 2 16.20 Vincente x Vincente y due tempi da 15’



Alle 17 vi sarà la premiazione.