A Sanremo rivive la tradizionale processione del Cristo morto

Sanremo. Venerdì 19 aprile (venerdì Santo) la Città dei Fiori rivivrà la tradizionale processione del Cristo morto per le vie della Pigna.

Questa processione vuole essere un momento di intensa preghiera e riflessione nel giorno in cui la chiesa commemora la morte di Gesù Cristo. La processione, con la statua del Cristo morto, si snoderà a partire dalle

21 dalla chiesa di Santo Stefano sita in piazza Cassini e proseguendo per via Morardo, via Palma, Rive San Giuseppe, via Galileo Galilei, via Senatore Marsaglia e raggiungerà il santuario.

In santuario rimarrà esposto il simulacro del Cristo morto per la preghiera personale fino a sabato Santo.