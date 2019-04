A San Bartolomeo al Mare la Pasqua si colora di giochi e cioccolato

San Bartolomeo al Mare. Cominciano sabato gli appuntamenti con “I colori della Pasqua” l’insieme di eventi dedicati in modo particolare alle famiglie, ideati e proposti per il lungo ponte pasquale: laboratori di colori e decorazione, scuole di magia e bolle giganti, caccia al tesoro, degustazioni golose, presentazioni di libri e molto altro.

Sono in particolare i bambini i destinatari di queste attività: lo scopo è quello di catturarne l’attenzione, farli partecipare, insegnare nuove pratiche. Si comincia alle 10 con il Laboratorio bimbi colori, si prosegue alle 11:30 con il gioco quiz aperitivo “Il pranzo è servito”, nel pomeriggio si continua con il Laboratorio bimbi “Decoriamo le uova di Pasqua”, per poi arrivare alle 16:30 con la Scuola di magia e bolle giganti “Il signore delle bolle”. Alle 18 aperitivo in musica con Paolo Bianco. Tutte le attività si svolgono presso il “Color Lab” di Piazza Torre Santa Maria, con iscrizione e partecipazione gratuita fino ad esaurimento dei posti. Questo programma viene ripetuto, in orari diversi, anche domenica, in parte lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

Molto attesa la choccogolosa caccia al tesoro “Alla scoperta dell’uovo misterioso”, per bimbi e famiglie, che avrà luogo domenica alle 15:30. Il giorno di Pasquetta verrà celebrato, oltre che con la consueta escursione al seguito della Guida provinciale Luca Patelli, con due eventi insieme a Clara e Gigi Padovani, storici del costume alimentare e narratori gastronomici, la «coppia fondente» del food writing italiano, autori di una trentina di libri, tradotti in sei lingue: al mattino una Choco-Talk-Degustazione, con il Cibo degli Dèi che si sposa con il Vermouth; al pomeriggio un Choco-Talk-Show, con la presentazione del libro “L’ingrediente della felicità. Come e perché il cioccolato può cambiarci la vita” (Centauria Libri).

Aspettando Aromatica, il grande evento dei profumi e dei sapori di Liguria (Diano Marina, 25-28 aprile), San Bartolomeo al Mare ospiterà mercoledì 24 la prima edizione di Campagna Amica, il mercatino a km 0 dei produttori del golfo dianese: olio extra vergine di oliva, olive, basilico, rosmarino, timo, aromatiche, zucchine trombette, pomodori cuore di bue e le primizie dell’orto che accompagneranno le preparazioni gastronomiche durante tutta l’estate.

Mercoledì 25 aprile, lo chef Luca Barbiero (Geo su Rai3, Gusto su Canale5, Gambero Rosso Channel) presenterà due laboratori sul cioccolato, “ll cioccolato in cucina” e “Il cioccolato creativo.

Il programma degli eventi “I colori della Pasqua”:

Sabato 20 aprile

ore 10.00 Laboratorio colori bimbi

ore 11.30 Gioco quiz aperitivo “il pranzo e’ servito”

ore 14.30 Laboratorio bimbi “Decoriamo le uova di Pasqua”

ore 16.30 Scuola di magia e bolle giganti “il signore delle bolle”

ore 18.00 Aperitivo in musica con Paolo Bianco

Domenica 21 aprile

ore 10.00 Laboratorio colori bimbi

ore 11.30 Gioco quiz aperitivo “il pranzo e’ servito”

ore 14.30 Laboratorio bimbi “Decoriamo le uova di Pasqua”

ore 15.30 La Choccogolosa caccia al tesoro ’’Alla scoperta dell’Uovo misterioso’’ per bimbi e famiglie

ore 18.30 Premiazione

Lunedì 22 aprile

ore 10.00 Partenza trekking urbano

ore 10.00 Laboratorio didattico bimbi

ore 11.00 Choco-talk-degustazione: il cibo degli Dei si sposa con il Vermouth: i “narratori gastronomici” Clara e Gigi Padovani, “la coppia fondente del foodwriting italiano”, autori di oltre venti libri di successo, raccontano la storia e le curiosità di due storiche specialità torinesi.

ore 15.00 Laboratorio giochi bimbi

ore 17:00 Choco-talk show: presentazione del libro “L’ingrediente della felicità. Come e perché il cioccolato può cambiarci la vita” (Centauria libri) con gli autori Clara e Gigi Padovani: un viaggio alla scoperta di storie e segreti del cibo degli Dei, con “lezione” di degustazione a base di tavolette e praline.

ore 18.30 Aperitivo in musica con Mercenari Duo

Martedì 23 aprile

ore 10.00 Laboratorio giochi bimbi

ore 11.30 Gioco quiz aperitivo “il pranzo e’ servito”

ore 16.30 Laboratorio giochi bimbi – giochi e animazione

Mercoledì 24 aprile

ore 09.00 “Aspettando Aromatica con Campagna Amica” esposizione e vendita di prodotti a km 0. Laboratori tematici a cura della Coldiretti.

ore 11.00 Laboratorio giochi bimbi

ore 14.30 Laboratorio colori bimbi

ore 16.30 Scuola di magia e show magic ball

Giovedì 25 aprile

ore 10.00 Laboratorio giochi bimbi

ore 11.00 Chocco lab con lo Chef Luca Barbiero “ll cioccolato in cucina”

ore 15.00 laboratorio giochi bimbi

ore 16.30 Chocco lab con lo Chef Luca Barbiero “Il cioccolato creativo”

0re 18.00 Aperitivo in musica con il duo Nina & Simone