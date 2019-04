Rocchetta Nervina. Come annunciato si è svolto sabato 6 aprile il Torneo Mini Basket Rocchetta Nervina organizzato dal Comitato Provinciale P.G.S. e Scuole Basket Riviera Fiori. La giornata sportiva è iniziata con l’inaugurazione del nuovo campo polisportivo con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco di Rocchetta Marco Rondelli, presenti molti genitori e dirigenti provinciali P.G.S.

Il sindaco ha salutato tutti i mini atleti auspicando che il nuovo campo di gioco possa ospitare sempre più spesso manifestazioni sportive. Nella mattinata la comitiva si è spostata per le gare di corsa a cronometro nella piazzetta del centro storico per poi ritornare e giocare a basket a oltranza. Solo un ora di intervallo per pranzare nella sala del Comune per poi ritornare al basket. Anche molti genitori si sono esibiti nel tiro a canestro. Una giornata sportiva all’insegna del gioco per puro divertimento. Una giornata P.G.S.

Tutti i partecipanti sono stati premiati con medaglia offerta dal Comune di Rocchetta e premi speciali a:

CORSA VELOCITÀ

Francesconi Giulia 12″,15 – Nervino Nicolo’ 11″,46 – Madeddu Laura 13″40 – Murtazalen Boris 12″,28 – Sutera Ludovica 11″,82 – Nicola Gabriele12″,08 – Fullone Sara 11″,76 – Monteleone Matteo11″,45

GARE BASKET FULMINE : Nervino Nicolo’ – Colomba Nicolo’

TRE MOSCHETTIERI : Negro Loris

MIGLIOR TIRATORE : Federico Marco