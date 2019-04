A Pasquetta divieto di campeggio a Lucinasco

Lucinasco. «L’Amministrazione comunale non intende più permettere, nel periodo di Pasquetta, una tipologia di svago quale il campeggio che, nei periodi di massima affluenza, ha creato negli ultimi anni problemi gestionali non più sostenibili e comportamenti deprecabili. Ordinanza

Di più, la carenza di senso civico e il sistematico mancato rispetto del regolamento dell’uso delle aree pubbliche a disposizione per tutte le attività ludiche e ricreative, impone un segnale forte come peraltro la stessa amministrazione aveva più volte paventato. L’iniziativa è stata concertata con le Forze dell’Ordine che presteranno il loro prezioso servizio per il rispetto puntuale dell’ordinanza sindacale - dichiara l’Amministrazione Comunale di Lucinasco.

Le aree del territorio comunale saranno a disposizione per altre attività tipiche della “gita fuori porta” che dovranno comunque avvenire nel rispetto del regolamento Comunale di cui alla delibera n. 12 del C.C. del 24 luglio 2012».