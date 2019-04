Monaco. A Monte-Carlo si è svolto sabato 13 e domenica 14 aprile l’evento 2019 degli esami internazionali di danza classica della “Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla” nel prestigioso Espace Léo Ferré, in presenza di personalità della danza, dell’arte e della cultura.

Questa 4a edizione è stata realizzata in collaborazione con l’Association Inspiration Enfance A.M.I.E. di Monaco ed è stata prodotta dalla PromoArt Montecarlo Production, sponsor principale dell’evento. La “Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla” nasce dall’esperienza artistica e pedagogica dell’étoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla secondo la tradizione russa che si è sviluppata a Monte-Carlo ad inizio ‘900 con la creazione dei Balletti Russi di Diaghilev.

Originaria di Monaco, Lorena Baricalla si è diplomata col massimo dei voti presso l’Accademia “Principessa Grace” di Monte-Carlo con la nota maestra russa Marika Besobrasova. Ha danzato i primi ruoli presso i Balletti di Monte-Carlo, da “Il Figliol Prodigo” di Balanchine a “Marco Spada” con Rudolf Nureyev ed ha sviluppato una carriera in 35 paesi nel mondo. Proseguendo in parallelo la sua carriera di artista prodotta dalla PromoArt Montecarlo Production, Lorena Baricalla ha creato la “Méthode” per sostenere i giovani ballerini e le scuole di danza.

La “Méthode” non rappresenta soltanto un insieme di regole della danza classica ma è prima di tutto una visione.

L’idea innovativa è di aver creato una ”Accademia globale” fornendo alle scuole affiliate un programma accademico di formazione basato su criteri internazionali. La “Méthode” forma al professionismo o a livelli amatoriali di qualità. Sistema di valutazione unico permette di situare l’allievo nel panorama internazionale della danza classica secondo 14 livelli di studio.

Per di più la “Méthode” si basa su un training di sviluppo completo di corpo-mente-anima dell’atleta/artista, utile

all’equilibrio emozionale ed al benessere di ogni individuo. Momento di confronto ed interazione fra i giovani provenienti da città e paesi diversi, l’evento degli esami ha scopo educativo e pedagogico e vuole trasmettere loro i valori dell’arte, della cultura e della danza, simbolo di rigore e disciplina, attraverso esempi positivi.

Una selezione di numerosi candidati provenienti dalle scuole affiliate alla “Méthode” in Italia, Monaco e Francia ha partecipato agli esami 2019. Creata meno di 3 anni orsono la “Méthode” si sta diffondendo, e l’ultima Scuola Affiliata è situata in Nuova Caledonia.

La prima giornata del 13 aprile ha previsto uno stage di perfezionamento su scena con Lorena Baricalla mentre il 14

aprile si sono tenuti gli esami internazionali seguiti da un breve spettacolo con tutti i partecipanti. Le lezioni del sabato e della domenica sono state accompagnate al pianoforte da Imelda Cartwright, pianista dei Balletti di Monte-Carlo.

Le Giurie della “Méthode” sono sempre composte da étoiles della danza: quest’anno con l’étoile Lorena Baricalla vi è stato Daniel Agesilas, étoile del Russillo Ballet, suo partner nella “Bisbetica Domata” creata da Joseph Russillo ai Balletti di Monte-Carlo. Per di più Agesilas ha diretto per 12 anni il Conservatorio Nazionale della Danza di Parigi.

Presente anche l’étoile della Scala di Milano Anna Razzi, già direttrice della scuola del Teatro San Carlo di Napoli per 15 anni. Solo giurie di stelle è sempre stata una scelta: nel 2016 erano presenti con Lorena Baricalla i suoi partner Marco Pierin, étoile della Scala di Milano e Randy Diamond, étoile al Balletto di Stoccarda. Nel 2017 Eric Vu An, étoile dell’Opera di Parigi, suo partner ai Balletti di Monte-Carlo in “Sheherazade”, e l’étoile Luciana Savignano della Scala di Milano.

Nel 2018 Jozef Varga, attualmente étoile presso l’Het National Ballet ad Amsterdam, il quale ha danzato nelle coreografie di Lorena Baricalla per gli spettacoli prodotti dalla PromoArt Monte-Carlo; e l’étoile e coreografo Toni Candeloro, ospite di compagnie internazionali quali il Balletto di Cuba, specialista del repertorio dei Balletti Russi di Diaghilev.

L’evento 2019 è stato sostenuto da Azimut Yacht Francia quale Gold Supporting Partner e dai Benefactor Partner BMP Study & Consulting Lugano di Gabriele Moleti e dal fashion brand Nordic Angel di Marketa Hakkinen, ed ha beneficiato del sostegno di Fil Rouge BMG Prod. Sponsors benefattori anche l’Associazione Musicale Pergolesi di Adriana Costa a Vallecrosia, Boss Sécurité Monaco e la Bio Style Milano di Patrizia Ravelli.

Momento di emozione la consegna delle borse di studio per lo stage estivo della « Méthode » che sono state offerte ai giovani ballerini meritevoli delle Scuole Affiliate da : MC Construction di Luciano Garzelli, MBRart di Rebecca Ballestra, l’Escale Musicale Restaurant Live Music a Mentone di Martial Benhamou e Jean-Pierre Torres, l’Agenzia Immobiliaria del Grand Palais a Mentone di Sébastien Loffredo, l’Hotel de Londres a Mentone e da PromoArt Montecarlo Production.

Sono stati presenti Daniel Boeri, presidente della Commissione Cultura di Monaco e S.E Cristiano Gallo ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco. Ha presenzierà inoltre un Comitato d’Onore composto da artisti e personalità : con Alexandra Myasnikova, presidente dell’Association Inspiration Enfance A.M.I.E. di Monaco e Sebastian Von Bulow, vice-presidente, la fashion designer Raquel Balencia, brand di Milano che ha vestito Lorena Baricalla in questa occasione; Rebecca Ballestra, artista visiva, fondatrice di MBRART Monaco e di «Festival for the Earth Project» impegnata in progetti di trasformazione sociale; Flavia Cannata, Fashion Art Ceo, fondatrice di Always Support Talent e Co-fondatrice di Carredor Monaco; dal settore delle costruzioni Luciano Garzelli, rappresentato dal figlio Stefano, Ceo di MC Construction; dal mondo musicale l’agente Martial Benhamou di BMG Prod.; dal campo immobiliare e del turismo di Mentone Sébastien Loffredo proprietario dell’Agenzia Immobiliare del Grand Palais e Nicole Claisse dell’Hotel de Londres; infine la pianista dei Balletti di Monte- Carlo Imelda Cartwright.

I giovani ballerini hanno partecipato inoltre al sabato agli “Incontri con gli Artisti” organizzati con la pianista Imelda Cartwright sull’accompagnamento musicale del ballerino e Saverio Chiappalone, sulla fotografia e l’arte.

Alexandra Myasnikova, Presidente dell’Association A.M.I.E Monaco ha tenuto un Incontro sull’ «Apprendimento della Compassione – aiutare gli altri bambini».

Per di più i due giorni sono stati animati da Pacy, la Mascotte dell’Associazione, che ha poi riempito il palcoscenico di palloncini colorati per il gran finale con tutti i bambini e ragazzi partecipanti. Un momento di gioia e condivisione per fare volare sempre più in alto la loro passione per la danza.