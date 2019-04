“A…Mare la Musica” a Cervo, il grande cinema torna in oratorio

Cervo. Ennio Morricone, Enya, Andrew Lloyd Webber con Nuovo Cinema Paradiso, Evita, New York New York; e ancora Novecento, C’era una volta il West, Il Signore degli Anelli. A ogni titolo la sua indimenticabile e irresistibile veste sonora. È il grande Cinema il protagonista del terzo appuntamento di A…mare la Musica, percorso musicale per le vie del borgo, a spasso per i caruggi e alla scoperta delle chiese e degli oratori cervesi.

Venerdì 3 maggio alle 21 nell’Oratorio di Santa Caterina, Gianni Gollo (flauto traverso) e Paola Arecco (pianoforte) propongono “I grandi film della nostra vita”, un concerto dedicato alle celebri melodie del mondo cinematografico e alle colonne sonore più amate di tutti i tempi.

Il programma:

Gabriel’s oboe E. Morricone

Novecento (tema dal film “La leggenda del pianista sull’oceano”) E. Morricone

Watermark – dallacolonna sonora di “Madagascar 3” – Most wanted Enya

Onlytime – dalla colonna sonora del film “Sweetnovember” Enya

Concerning Hobbits – dal film “Il Signore degli Anelli” Howard Shore

Schindler’s List -Tema dall’omonimo film John Williams

Anonimo veneziano –Tema Stelvio Cipriani

Blue moon – dalla colonna Sonora del film “New York New York” Richard Rodgers

New York New York – tema John Kander

Don’t cry for me Argentina -dal musical e film “Evita” Andrew Lloyd Webber

Now we are free -dal film “Il gladiatore” Hans Zimmer

Ouverture dal fim“La bella e la bestia” Alan Menken

“Love theme” da “Nuovo Cinema Paradiso” E. Morricone

C’era una volta il west – dall’omonimo film E. Morricone

La rassegna, alla sua terza edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga- Imperia. Ingresso a libera offerta. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza all’Associazione “Sorridi con Pietro” Onlus.

Gianni Gollo, diplomato in flauto traverso, brillantemente conseguito presso il Conservatorio Paganini di Genova nell’anno 2001 in contemporanea agli studi universitari. Laureato infatti in Economia con il massimo dei voti presso l’Università degli studi di Genova, negli anni 2002, 2003 e 2004 frequenta corsi di qualificazione orchestrale presso il conservatorio N. Paganini della stessa città ligure e corsi di approfondimento tenuti dal già primo dell’Orchestra Santa Cecilia in Roma, Prof. Vincenzo Mariozzi.

Ha suonato a Genova nel teatri Carlo Felice con l’orchestra Niccolò Paganini come flautista ed ottavinista. Ha collaborato con Paolo Villaggio per le favole musicali “Pierino e il Lupo” e “Babar l’elefantino”. Ha suonato in diversi teatri d’Italia, sia come parte di una compagnia che ha portato in scena opere, sia come parte in orchestre Ha tenuto concerti anche all’estero. Ottavinista del gruppo Demoi Ensamble per la riscoperta della musica tradizionale, ín particolare klezmer, con all’attivo numerosi concerti e rappresentazioni anche per la ricorrenza del Giorno della Memoria. Attualmente fa parte dell’Accademia musico vocale ingaunia Egidio Marcelli di Albenga, per la riscoperta del repertorio lirico operistico-operettistico e della Filarmonica di Sampierdarena. Svolge attività didattica. Negli ultimi due anni ha intensificato i concerti con la pianista Paola Arecco e la cantante Elisabetta Vosilla, formando il gruppo “Pentatrè”.

Paola Arecco inizia lo studio del pianoforte per passione e si diploma poi nel 1991. Ha vinto alcuni concorsi per duo violino e pianoforte ed ha al suo attivo numerosi concerti per pianoforte, sia come solista che in duo con voci liriche e strumenti solisti. Svolge attività didattica sia come insegnante di Educazione Musicale presso le scuole medie che come esperto esterno, tenendo, in quest’ultimo ruolo, corsi di “Laboratorio di coro” sia per le scuole medie che elementari. Ha diretto il coro “CTG folk”, corale polifonica dedita particolarmente all’esecuzione di pezzi in dialetto ligure. Attualmente è direttore del coro polifonico parrocchiale “S.Giovanni” di Loano. Ha svolto attività concertistica con il “Trio armonie”, formazione a due voci femminili e pianoforte.

E’ stata pianista accompagnatore agli esami di danza per la “Royal Academy of dancing”. In ambito concertistico collabora con numerosi musicisti della scena musicale loanese e non, come il flautista prof. Gianni Gollo, il sassofonista prof. Davide Nari e la soprano ed arpista tabiese Claudia Murachelli. Ultimamente ha iniziato a collaborare con l’associazione “Mousiké” di Cairo Montenotte, presso la quale svolge anche attività di insegnante di pianoforte.

Prossimo concerto sabato 15 giugno con la Compagnia Corale di Imperia diretta da Vittoria Bessone. Informazioni: tel. 0183.406462 int. 3 – www.cervofestival.com - turismo@cervo.com –

www.facebook.com/CervoFestival