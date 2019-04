A Imperia il secondo incontro su nutrizione e sport con Giovanni Brancato

Imperia. Si svolgerà domani, venerdì 12 aprile, il secondo incontro del progetto “Ben Essere: Nutrizione e Sport”, organizzato dal comune di Imperia. Giovanni Brancato, nutrizionista, atleta e scrittore, incontrerà alle 21 i dirigenti e i tecnici delle società sportive imperiesi presso l’Auditorium del Museo Navale.

“Sarà senz’altro un incontro pieno di spunti di riflessione. La corretta alimentazione è un elemento fondamentale per chi pratica sport, soprattutto a livello agonistico. Credo che i consigli che verranno dati nel corso della conferenza saranno molto utili per le nostre società, che ogni giorno portano avanti la passione per lo sport a Imperia. Più che altre volte ritengo sia importante la partecipazione, anche perché Giovanni Brancato, per storia e competenza, merita davvero di essere ascoltato”- commenta l’assessore Vassallo