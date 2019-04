A Imperia appuntamento con il raduno delle Fiat 500 storiche

Imperia. Tutto pronto per la terza edizione di “Noi Im 500″, il raduno imperiese dedicato alle Fiat 500 storiche e derivate, organizzato dal 500 Club Italia in collaborazione con il Comune di Imperia, il CIV di Porto Maurizio e la Confcommercio. L’appuntamento è per domani, domenica 14 aprile, quando le vetture si ritroveranno per le iscrizioni alle 8.30 in via Cascione e via XX Settembre.

Dopo la benedizione dei ramoscelli d’ulivo, delle vetture e degli equipaggi, prevista intorno alle 10.30, le 500 partiranno per un giro turistico che interesserà la Val Prino, terminato il quale ritorneranno nel centro storico di Porto Maurizio, dove resteranno tutto il giorno. Intorno alle 15.30 si terrà un concerto della Banda Musicale della Città di Imperia, che sarà seguito da premiazioni, ringraziamenti e saluti.

«C’è grande attesa per questo appuntamento che attira sempre l’attenzione della cittadinanza», afferma l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. «Ringrazio ancora una volta gli organizzatori per il grande impegno e per la sensibilità che hanno dimostrato nel voler donare l’intero ricavato all’associazione Vivi Certosa».