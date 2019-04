A Diano Marina va in scena il Trofeo Primavera per la classe Optimist

Diano Marina. Il 13 e 14 aprile andrà in scena il Trofeo Primavera per la classe Optimist, organizzato dal Club del Mare. La regata è valida per il Campionato zonale.

Se possibile saranno disputate 6 prove, non potranno essere corse più di 3 prove al giorno. La classifica sarà stilata in base alla Normativa FIV per l’attività sportiva organizzata in Italia: quando siano completate meno di 4 prove, il

punteggio di una barca sarà pari al punteggio di tutte le prove effettuate. Quando siano state completate in totale 4 o più prove, il punteggio di una barca sarà il totale dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore.

I premi andranno ai primi 3 classificati nella categoria Cadetti e nella categoria Juniores ed alla prima femmina sia Juniores che Cadetta e verranno assegnati anche se verrà effettuata una sola prova valida. La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione. Sabato 13, al rientro dalla regata, si terrà inoltre il pizza-party

Le preiscrizioni dovranno prevenire alla segreteria del Club del Mare entro le 14 del 12 aprile via e-mail. Sarà possibile perfezionare le iscrizioni da venerdì 12 alle 15 all’apertura ufficiale della segreteria di regata. La tassa di iscrizione è di € 25,00; per il versamento utilizzare il c/c intestato al Club del Mare presso la Banca d’Alba di Diano Marina: IBAN IT 55 T 08530 49000 000490100543.

I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o persona di supporto che agiscano in accordo con la regola 3.1(b) e che, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.

Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le fotocopie in modo tale che la segreteria di regata, dopo aver controllato la corrispondenza, restituirà immediatamente gli originali.