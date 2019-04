A Diano Marina presentazione degli interventi di riqualificazione dell’ex stazione e della ciclabile

Diano Marina. Domani, giovedì 4 aprile alle 11.30 nella sede del Comune di Diano Marina (piazza Martiri della Libertà, 3), l’assessore all’urbanistica di Regione Liguria presenterà i progetti che verranno finanziati con il Fondo strategico della Regione.

Tra questi la riqualificazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria di Diano Marina, la realizzazione del tratto di pista ciclabile in corrispondenza della ex stazione ferroviaria di Diano, la realizzazione di un edificio polivalente presso il Molo delle “Tartarughe”, per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro.

Alla presentazione interverranno anche il Sindaco di Diano Marina e il vicesindaco.