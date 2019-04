A Cipressa quattro incontri pubblici sulla raccolta differenziata

Cipressa. Come un effetto domino, anche Cipressa sta attivando il nuovo servizio di raccolta differenziata che partirà il 1° giugno e che prevede un porta a porta misto al sistema di prossimità.

«Nonostante il territorio di Cipressa sia molto complesso perché vasto e differenziato e nonostante le presenze siano molto diverse tra il periodo invernale e quello estivo per l’arrivo dei numerosi turisti e possessori di seconde case, sono convinto – dice il sindaco Filippo Guasco – che i cittadini si attiveranno e insieme raggiungeremo un ottimo risultato sia per il nostro Comune che per l’ambiente stesso. Inoltre, non vogliamo continuare a ricevere i rifiuti di altri Comuni e quindi dobbiamo adeguarci il prima possibile per evitare abbandoni indiscriminati che verranno comunque puniti con sanzioni».

«Perchè tutto funzioni – racconta il vicesindaco Claudio Aicardi – ci siamo organizzati per effettuare degli incontri con la cittadinanza. Al primo, organizzato ieri ad Aregai di Cipressa, sono venute tantissime persone e grazie all’intervento degli informatori del Centro di formazione “G. Pastore” di Imperia, abbiamo potuto affrontare l’importante tema del corretto conferimento dei rifiuti: il come- fare-cosa per gestire al meglio la differenziata».

«Oggi fare la raccolta differenziata è diventato più semplice – conclude il responsabile del Centro di Formazione G. Pastore – è possibile acquistare materiali sfusi, su molte confezioni è indicato come conferire correttamente l’imballaggio e anche gli stessi cittadini sono più informati e attenti. Perciò anche Cipressa si avvia ad affrontare il nuovo servizio con i giusti strumenti per ottenere il 65% di raccolta, valore minimo imposto dalla legge».

Sarà molto importante partecipare agli incontri che si terranno dalle 20:30 alle 22:30 nelle seguenti

date: Lunedì 15 aprile presso ex comune di Lingueglietta, Giovedì 18 aprile presso la Parrocchia

N.S. degli Angeli a Piani di Cipressa e Martedì 23 aprile presso il palazzo comunale di Cipressa.

Altrettanto importante sarà organizzarsi (anche per chi non potrà personalmente e dovrà delegare

una terza persona) per recarsi presso la palestra comunale a ritirare il kit obbligatorio dal 20

maggio fino all’8 giugno, dal lunedì al sabato con una pausa elettorale. Di seguito l’elenco delle

giornate di distribuzione:

Martedì 21 maggio 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Mercoledì 22 maggio 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Giovedì 23 maggio 2019 dalle 10:00 alle 15:00

– pausa elezioni –

Martedì 28 maggio 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Mercoledì 29 maggio 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Giovedì 30 maggio 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Venerdì 31 maggio 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Sabato 1 giugno 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Lunedì 3 giugno 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Martedì 4 giugno 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Mercoledì 5 giugno 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Giovedì 6 giugno 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Venerdì 7 giugno 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Sabato 8 giugno 2019 dalle 10:00 alle 15:00

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.unottimaraccolta.centropastore.it oppure al

numero verde di AMAIE Energia e Servizi 800-025911.