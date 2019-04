A Bussana di Sanremo il ‘Septem Ultima Verba’ di Michael John Trotta

Sanremo. Alle 21 di oggi presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù, in località Bussana di Sanremo, si terrà il concerto “Septem Ultima Verba“: una composizione con testo in latino per Coro, Solisti e Orchestra del musicista americano Michael John Trotta.

Si esibiranno il coro Troubar Clair, Cristina Longobardi e Riccardo Montemezzi, accompagnati dalla Giovane Orchestra Note Libere. Direttore Cristina Orvieto.