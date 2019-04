Bordighera. Sabato 5 aprile apre nel cuore della Città delle Palme “Yes More”, la prima boutique del Gruppo Tinta Tienda dedicata alle taglie over size.

In corso Italia 20, “Yes More” si rivolge a tutte quelle donne che desiderano valorizzare le proprie forme mettendo in risalto quel lato femminile a cui spesso, per via della silhouette morbida, tendono a rinunciare.

Qui troveranno capi comodi, versatili, sempre al passo con le tendenze del momento, disponibili dalla taglia 46 alla 56.

Non manca un ampio assortimento di accessori e calzature per un total look personalizzato.

Aperto sette giorni su sette, il nuovo store Tinta Tienda osserva il seguente orario: mattino dalle 10 alle 12.30, pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30