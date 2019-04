A.A.A. docenti cercasi. Carenza di supplenti a Ventimiglia, l’annuncio su Facebook

Ventimiglia. Ai tempi di Facebook anche gli insegnanti si cercano sui social. E’ il caso di un annuncio apparso su varie bacheche che riguarda la scuola Biancheri della città di confine, dove c’è carenza di docenti per le supplenze.

«Si cerca con urgenza personale docente per supplenze nella scuola primaria e dell’infanzia, anche prima esperienza. Requisito necessario:diploma istituto magistrale conseguito entro l’anno 2002 o laurea in scienze della formazione primaria. Telefonare segreteria ic1 Biancheri 0184 351180 oppure 0184 351742», si legge nell’annuncio.

La mancanza di maestri non si registra solo a Ventimiglia, ma un po’ in tutta la provincia (e non solo). In caso di malattia da parte di un docente di ruolo, trovare sostituti è diventato un problema serio, tanto che spesso vengono assunte temporaneamente persone che, a parte il vecchio diploma magistrale che dava la qualifica di maestri elementari, con la scuola non hanno mai avuto nulla a che fare.