Camporosso. Ha vinto 100mila euro e ancora non lo sa. Un fortunato e misterioso giocatore che ha compilato una schedina con due colonne il 20 aprile scorso presso il bar – tabaccheria di Camporosso Mare si è aggiudicato uno dei cento premi di Pasqua estratti a sorte tra i codici delle schedine giocate al SuperEnalotto.

La titolare della tabaccheria, Concetta Scappatura, è stata informata della vincita direttamente dalla Sisal e per rintracciare il cliente ignaro di essersi aggiudicato 100mila euro ha affisso un cartello sulla vetrata della propria attività.

«Non abbiamo altro modo per farglielo sapere – dichiara il marito della titolare - E’ un’estrazione a sorte che non c’entra nulla con i numeri giocati, per cui c’è anche il rischio che il vincitore del premio di Pasqua, non avendo trovato i suoi numeri tra quelli estratti, abbia gettato la schedina».

L’appello della titolare a chi, il 20 aprile ha giocato al SuperEnalotto a Camporosso Mare, è quello di recarsi nella sua ricevitoria per sapere se la schedina in suo possesso è quella vincente.