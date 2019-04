66° Rallye Sanremo pronto sulla rampa di lancio

Sanremo. Il Rallye Sanremo, giunto alla 66esima edizione, ha ormai definito la sua struttura nei minimi particolari. L’evento è iniziato ieri sera con la distribuzione dei Road-Book e le verifiche tecniche e sportive per i concorrenti iscritti al Campionato Italiano Rally, mentre per gli altri l’appuntamento è per oggi con la distribuzione dei Road Book (ore 7.00-11.00), verifiche sportive (ore 19.00-21.00) e tecniche (ore 12.00-21.00). Sarà anche la giornata delle ricognizioni delle prove speciali in orari prestabiliti, compresa la Super Prova Speciale di Porto Sole.

Venerdì 12 aprile si accenderanno i motori delle auto da corsa con lo Shake Down (dalle 8 alle 10 per i piloti in lizza per il Campionato Italiano Rally; dalle 10 alle 12 per tutti gli altri). I cronometri inizieranno a girare dalle 14.45 con la partenza dal parco assistenza e diventare poi classifica alle 14.59 con la Super Prova Speciale di Sanremo.

Il rally si concluderà sabato 13 aprile alle 19, dopo due tappe con dieci prove speciali (quattro venerdì e sei sabato) per un percorso lungo 486,67 km (124,26 km venerdì e 362,41 sabato) di cui 152,20 km di prove cronometrate (41,73 km il venerdì e 110,47 il sabato).

Il 66° Rallye Sanremo sarà valido per il Campionato Italiano Rally (nelle declinazioni Assoluto, Junior, Due Ruote Motrici, Campionato Italiano Rally Asfalto) di cui è la seconda prova, ERT-European Rally Trophy-Alpine di cui è la gara di esordio e Coppa FIA R-GT di cui sarà la terza prova dopo gli appuntamenti iridati del Monte-Carlo e Tour de Corse.

Lo scorso anno in successo arrise a Paolo Andreucci-Anna Andreussi (Peugeot 208 T16) che precedettero di 9”7 Simone Campedelli-Tania Canton (Ford Fiesta R5) e di 50”7 Umberto Scandola-Guida D’Amore (Škoda Fabia R5).

La cartina del percorso: CARTINA-PERCORSO

Tabella distanza e tempi: SRM19_ERT_TTDD_versione-ACI_0305

L’elenco degli iscritti: SRM19_ERT_Elenco-Iscritti_definitivo-1