66° Rallye Sanremo, prende il via il ”Lancia Stratos Meeting”

Sanremo. L’Automobile Club Ponente Ligure, in collaborazione con la Ephedis, casa editrice dell’opera omnia “Reparto Corse Lancia – Stratos, il mito diventa leggenda”, comunica che in occasione del 66° Rallye Sanremo verrà organizzato anche il ”Lancia Stratos Meeting”. Sarà l’occasione per gli iscritti di percorrere le mitiche tappe del Rally della Città dei Fiori.

Primo giorno – le prove del Sanremo:

120 km transitando sul percorso del Rallye, in carovana come apripista, e una prova spettacolo organizzata nello scenario mozzafiato di Porto Sole, nel cuore di Sanremo. Il parco chiuso verrà allestito in pieno centro per permettere ai numerosi appassionati di ammirare da vicino le Lancia Stratos partecipanti.

Secondo giorno – lo Stratos – day e il Langan:

100 km circa su altre strade mitiche del Rallye, tra cui la salita del colle Langane passaggi famosi come Apricale e Baiardo.

Un rallye, quello di Sanremo, che ha visto il successo della Regina dei rally in ben 5 edizioni Mondiali tra il 1974 e il 1979. «Non puoi mancare per celebrare degnamente il 40esimo anniversario dell’ultimo successo della Stratos» – fanno sapere gli organizzatori.

Il programma: ITA-Stratos_Sanremo2019-brochure-1