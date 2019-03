Zingaretti neo segretario Pd, gli eletti imperiesi all’Assemblea nazionale del partito

Genova. Si è riunita presso la sede del Pd Liguria a Genova, la Commissione regionale per il Congresso, che ha convalidato il voto delle Primarie del 3 marzo per l’elezione del segretario nazionale del Pd e i membri dell’Assemblea nazionale nei cinque collegi regionali.

In base ai voti ottenuti, risultano eletti all’Assemblea per il collegio di Savona/Imperia risultano eletti per la mozione a sostegno del neo segretario nazionale Nicola Zingaretti: Andrea Basso, Aurora Lessi, Matteo Longo, Ines Bulgarelli e Giovanni Testa; Federica Leuzzi per Maurizio Martina e Danja Stocca per Roberto Giachetti.

Il Pd imperiese vede, dunque, eletti all’assemblea nazionale tre delegati: gli armesi Matteo Longo (segretario provinciale dei Giovani Democratici), Ines Bulgarelli e Federica Leuzzi consigliere comunale di Ventimiglia.

Di seguito tutti gli eletti negli altri collegi liguri

Collegio 1 GE

– Maurizio Martina (1): Costa Marina

– Nicola Zingaretti (3): Boero Viola, Terrile Alessandro, Prampolini Edvige

– Roberto Giachetti (1): Tesini Irene

Collegio 2 GE

Maurizio Martina (1): Ferrante Massimo

– Nicola Zingaretti (3): Pandolfo Alberto, Nobili Mara, Villa Claudio

– Roberto Giachetti (0)

Collegio 3 GE, 5 seggi

– Maurizio Martina (1): Telchime Andrea

– Nicola Zingaretti (3): Ghio Valentina, D’Angelo Simone, Repetto Margherita

– Roberto Giachetti (1): Turci Paolo

Collegio 5 SP

– Maurizio Martina (1): Pecunia Federica

– Nicola Zingaretti (3): Barli Federico, Castagna Francesca, Franchi Gianmarco

– Roberto Giachetti (0)