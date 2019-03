Vista spettacolare in fase d’atterraggio, l’aeroporto di Nizza è terzo al mondo

Nizza. Aeroporto “Nice Côte d’Azur”: forse il più utilizzato dai residenti in provincia di Imperia che spesso lo preferiscono per vicinanza al “Cristoforo Colombo”. E’ anche il secondo di Francia come volume di traffico. E quest’ultima caratteristica non è l’unica che inserisce lo scalo transalpino ai vertici di una classifica.

Come riporta Nice Matin, secondo la piattaforma di prenotazione di jet privati, PrivateFly, è terzo tra quelli che, nel 2019, offrono la miglior vista i fase di atterraggio. A tal proposito si ricorda un video (che vi proponiamo) del 2017, dove si vede un atterraggio notturno ripreso dalla cabina di comando di un aereo di linea, che ha spopolato sui social, superando agilmente il milione di visualizzazioni.

Il Côte d’Azur è preceduto nella top ten dagli aeroporti di Barra, Scozia e Donegal, in Irlanda.