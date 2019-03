Sanremo. “Un fatto gravissimo che getta un’ombra scura su questa campagna elettorale”. Sono queste le parole utilizzate dal candidato sindaco del centrodestra Sergio Tommasini che questa mattina ha convocato una conferenza stampa straordinaria per denunciare pubblicamente quanto accaduto sabato mattina scorso alle 5:36, quando un agente della polizia municipale matuziana, con la divisa d’ordinanza, è stato immortalato da una telecamera mentre si recava all’alba a strappare uno striscione elettorale di una candidata del Gruppo dei 100 Angela Marano, regolarmente affisso secondo i protagonisti.

Le immagini, riprese da una telecamera privata, sono state fatte vedere alla stampa nel point di Tommasini e sono inequivocabili: sembra infatti che il vigile urbano non sia andato ad adempiere un semplice incarico, vista la tenacia impiegata nello sradicare il banner posizionato sulle transenne a ridosso del nolo bici di via Bixio.

“Sono rimasta senza parole per un gesto del genere fatto da una persona appartenente all’ente comunale”, ha commentato la candidata consigliera. “Hanno tolto solo quello della candidatura e non gli altri affissi a nome della mia agenzia pubblicitaria”.



Si attende ora la reazione del comando di polizia locale che dovrà spiegare l’accaduto. “Esigo che il comandante dei vigili spieghi l’accaduto e che il sindaco si scusi con la mia candidata. C’è stato un ordine o è un gesto di attacco personale? Vogliamo una spiegazione”.

Gli esponenti del Gruppo dei 100 esporranno formale denuncia alle autorità competenti.