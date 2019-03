Ventimiglia. L’ISISS Fermi Polo Montale ha realizzato un progetto di stage linguistico di lingua inglese ed alternanza scuola lavoro dal 21 al 27 febbraio a Malta, con volo aereo dall’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio e pullman da Ventimiglia a Bergamo.

Il progetto è stato redatto e realizzato dalla prof.ssa Eleonora Cafici, docente di Lingua Inglese presso l’istituto E. Fermi, e fortemente voluto dalla dirigente scolastica dott.ssa Antonella Costanza, che è sempre attenta a progetti ed iniziative culturali che arricchiscano le competenze linguistiche e lavorative degli studenti.

Al progetto hanno partecipato 23 alunni, selezionati, appartenenti ai 3 plessi del triennio dell’istituto, accompagnati da due docenti: la prof.ssa Cafici e la prof.ssa Muratore. Gli studenti hanno superato un Entry Test all’arrivo a scuola, (AM LANGUAGE SCHOOL, una delle scuole di inglese più antiche ed accreditate di Malta), e sono stati divisi in due gruppi con livello medio ed avanzato. Ogni mattina dalle 8.30 alle 12.30 hanno seguito le lezioni con docenti madrelingua sulle strutture grammaticali, il lessico, e soprattutto conversazione con i docenti su vari argomenti socio – culturali. I pomeriggi sono stati dedicati alle attività dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex ASL) .

Un grande interesse ha destato la visita alla Valletta dello Stock Exchange di Malta (la Borsa), costruita nel 1857, prima come Chiesa protestante, poi Ufficio Postale, Scuola navale ed in seguito , nel 1990, sede della Borsa. Si è discusso con i ragazzi, rigorosamente in lingua inglese, delle differenze tra Italia e Malta dal punto di vista sociologico-economico e lavorativo.

Sono state effettuate anche delle visite , ed in particolare gli studenti hanno visitato la capitale La Valletta, con le sue maestose fortficazioni, ed hanno visto il Parlamento, ridisegnato da Renzo Piano, con la guida in lingua inglese,che ha messo in evidenza gli aspetti socio-economici (con particolare risalto al turismo) ed architettonici e paesaggistici di una città in netta espansione ed evoluzione. I seguito, hanno assistito ad un video storico in lingua sull’evoluzione e la storia di Malta. Hanno visitato anche l’ antica capitale Mdina e Rabat.

Alla fine dello stage ai ragazzi sono stati consegnati gli attestati di Lingua con le competenze raggiunte e, unitamente agli attestati di Alternanza Scuola Lavoro. Visto l’esito positivo del progetto in questione, e l’entusiasmo che i ragazzi hanno manifestato partecipandovi, si pensa di ampliare la durata del soggiorno e dell’ ASL, per l’alto valore formativo delle attività proposte; tutto per favorire lo sviluppo, l’arricchimento di competenze disciplinari e trasversali, soprattutto in un ambito internazionale. Il progetto mira ad aprire un dialogo multiculturale in lingua inglese, con altri studenti provenienti da vari paesi del mondo.