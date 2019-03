Ventimiglia, Simone Bertolucci scende in campo con Gaetano Scullino

Ventimiglia. E’ ufficiale la discesa in campo di Simone Bertolucci (Lega) a fianco del candidato sindaco appoggiato dal centrodestra Gaetano Scullino.

Ad annunciarlo è lo stesso Bertolucci: «Ho iniziato fin da ragazzo come carrista nella Battaglia di fiori e ho proseguito con l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali e enogastronomiche come vicepresidente di Ventimiglia Viva, sviluppando interesse e amore per la nostra città, oggi purtroppo ripiegata su se stessa. Credo sia giunto, pertanto, il momento di fare il passo successivo e di candidarmi per le ormai imminenti elezioni a fianco della Lega, con cui lavoro da mesi insieme ad una squadra forte, organizzata e competente, pronta a scendere in campo e a sostenere la candidatura di Gaetano Scullino».