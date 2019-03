Ventimiglia, sessantenne italiano nei guai per minacce alla ex moglie

Ventimiglia. Nei guai un sessantenne italiano denunciato perché ritenuto responsabile del reato di minacce aggravate rivolte all’ex coniuge nel corso di una conversazione telefonica a quanto pare pesante.

Le frasi minacciose e ingiuriose pronunciate dall’uomo hanno, infatti, indotto l’ex moglie a denunciare il fatto alla Polizia che, dopo le necessarie verifiche, ha dato corso al procedimento penale.

Nel fine settimana appena trascorso la Polizia ha effettuato, poi, una serie in particolare alle Gianchette.

Nel pomeriggio di sabato gli agenti, hanno identificato un 23enne intento a commercializzare prodotti contraffatti falsi che aveva esposto alla vendita sul marciapiede di una via del centro cittadino.

Sequestrate una decina di borse con marchi di famosi top-brand del lusso internazionale.

Durante uno dei continui transiti per la perlustrazione e la sorveglianza di tutte le vie cittadine, intorno alle 4 di notte, nel quartiere delle “Logge”, in via Tacito, una volante ha intercettato, invece, un giovane sospetto. Si tratta di un un cittadino francese incensurato in Italia. Dopo l’identificazione è stato sottoposto a perquisizione personale trovato in possesso di due coltelli