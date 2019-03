Ventimiglia, proseguono i lavori di asfaltatura per mettere in sicurezza il manto stradale

Ventimiglia. Proseguono gli interventi di asfaltatura per mettere in sicurezza e migliorare il manto stradale cittadino.

Dopo Nervia, via Sottoconvento, il lungo Roja e via Girolamo Rossi, via Cavour, zona Gallardi e Varase e il rifacimento della rotonda in stazione, da martedì 26 marzo a giovedì 28 marzo si provvederà ad asfaltare la zona della rotonda di largo Torino.

I lavori sono previsti in orario notturno dalle 20 alle 6 per minimizzare i disagi, e il traffico non sarà interrotto anche se potrebbero esserci dei rallentamenti.