Ventimiglia. Emozione, affetto e amicizia. Queste le principali componenti di una giornata che ha unito la cerimonia di collocamento in quiescenza del sovrintendente Capo Fabio Batilla alla consegna di medaglie al valore, croci di anzianità e riconoscimenti premiali a diversi operatori che si sono distinti in operazioni di polizia.

La cerimonia, avvenuta la scorsa settimana alla presenza del Vice Direttore della 1^ Zona Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta, dr. Piero Sebastiano, i poliziotti della Frontiera e numerosi ospiti tra cui il dr. Saverio Arico’ Dirigente del Commissariato e il Presidente del Consiglio Comunale Domenico De Leo – per conto del Sindaco – è iniziata con il saluto del Dirigente il

Settore, dr. Martino Santacroce, che ha tessuto le lodi del Sovrintende Fabio Batilla. Quest’ultimo, arruolato ben 38 anni fa e giunto alla Polizia di Frontiera nel febbraio del 2002, dopo un periodo anche presso il locale Commissariato, si è da subito distinto per professionalità e doti umane.

Toscano, dalla irresistibile simpatia, ha sempre meritato la stima di superiori e colleghi per la serietà professionale, la dedizione al lavoro e la grande affidabilità, doti che hanno fatto di lui un ottimo collega e superiore. Dopo lungo tempo in pattuglia, negli ultimi anni ha ricoperto incarichi di responsabilità, ultimo dei quali, a Ponte San Luigi, quale Responsabile dell’Ufficio Riammissioni e Respingimenti, compito questo, che lo ha assorbito notevolmente in quanto legato al notevole flusso migratorio e le conseguenti procedure amministrative.

Parole di stima sono state rivolte al Sovrintendente Batilla sia dal Vice Direttore di Torino, dr. Conti, che dal Direttore Dipartimentale della Polizia di Frontiera delle Alpi Marittime, dr. Jean Philippe Nahon, invitato per l’occasione. Al termine dei ringraziamenti, il dr. Conti ha regalato al neo pensionato, da parte dell’Amministrazione, una targa-ricordo accompagnata da un biglietto, con tanto di dedica- ritratto e foto ricavate durante vari interventi effettuati dal Batilla in servizio. Lo stesso,

trattenendo a stento la visibile commozione, ha ringraziato superiori e colleghi per aver contribuito a rendere ancora migliori i suoi ricordi in Polizia.

Prima di passare al ricco buffet, offerto dallo stesso pensionato, sono stati consegnati dal Dirigente dr Santacroce e dal dr. Conti alcuni riconoscimenti premiali, ovvero:

– Croce di Bronzo e d’Argento per anzianità di servizio rispettivamente a: Assistente C. Fabio Messineo, Sovrintendente Gian Paolo De Lucia e Assistente C. C. Gennaro Decimo. Medaglie d’Oro al merito di servizio agli Assistenti C.C. : Agata Nerelli, Paola Giometti e Michele Vanacore;

– Plauso della Direzione Dipartimentale P.A.F delle Alpi Marittime, consegnato direttamente dal Direttore Nahon alla Squadra di P.G., per un importante arresto transfrontaliero, ritirato dal Sovrintendente Capo Alessandro Filippi e Assistente C.C.

Giovanni Spetro;

– Apprezzamento del Dirigente della Polizia di Frontiera, dr. Martino Santacroce, all’Assistente Amministrativo Giuseppina Surace e al Sovrintendente Antonio Macrì, per l’impegno e la dedizione di entrambi, in differenti contesti lavorativi.

– Compiacimenti del Direttore della Zona di Torino a: Sovrintendente Alessandro Filippi, Assistente C.C. Maurizio De Luca e Assistente Nicolò Sportaro, il primo per complesse indagini mentre gli altri due per l’arresto di un ricercato.

– Lode: Al Sovrintendente Domenico Badini e Assistente C.C. Mirko Zunino per attività di polizia giudiziaria.

– Encomio: al Sovrintendente Gianpaolo De Lucia per il salvataggio di un migrante afgano che minacciava di lanciarsi nel vuoto presso Ponte San Luigi.

Al termine delle consegne al personale del Settore, il Dirigente dr Santacroce ha consegnato al Vice Direttore di Torino, dr. Conti, un ringraziamento da parte di tutto il personale per le indiscusse doti umani, per la costante vicinanza e la preziosa

collaborazione soprattutto nel periodo dell’emergenza migranti. Prima di concludere la cerimonia con il tradizionale brindisi davanti al ricco buffet, l’Assistente C. Giovanni Lazzaretto, fidato collaboratore del Sovrintendente Capo Batilla, ha consegnato allo stesso un regalo a nome di tutti i colleghi.