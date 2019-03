Ventimiglia. Questa mattina tante persone si sono ritrovate nei pressi di via Tacito per aderire all’iniziativa “PuliAMO Ventimiglia”.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa per dare un piccolo contributo alla pulizia dell’ambiente, pulendo un tratto di spiaggia - dichiara Teresa Capaldi di Ortinsieme – Il lavoro è già cominciato qualche domenica fa partendo dalla baia dei pescatori, in fondo al Biscione, e man mano andiamo avanti. Abbiamo provato a identificare la manifestazione con un piccolo cartoncino con su scritto “Curiamo la Terra orti didattici intemelii” perché Ortinsieme si è occupato, come associazione, di promuovere il più possibile l’amore per la terra anche nelle scuole”.

“Molti di noi sono insegnanti e così abbiamo avviato sensibilizzazione e costruzione di una rete di piccoli orti didattici - afferma - L’idea di coltivare anche nel senso di ‘amare la terra’, ‘avere a cuore l’ambiente’, non si tratta solo di avere a che fare con il proprio piccolo orticello. Hanno partecipato tante persone, siamo contenti di questo”. Tra i partecipanti vi erano anche la vicesindaco Silvia Sciandra e il consigliere Diego Ferrari.

“Ogni mese un’associazione diversa di Ventimiglia organizza la giornata di pulizia delle spiagge” – spiega Ortinsieme, responsabile della giornata odierna di volontariato. Il 7 di aprile sarà la volta di Albintimilium e il 5 di maggio di Confcommercio. A rispondere all’appello ambientalista sono stati, oltre a molti cittadini, anche altre associazioni che si sono unite alla squadra, come “Sos spiagge Bordighera io adesso salvo il mare”, “Tra le porte antiche” e Croce Rossa Italiana, con cui si studieranno ulteriori date da mettere in calendario. A fine della giornata il Comune, attraverso la Docks, si farà carico degli inerti per lo smaltimento.