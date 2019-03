Ventimiglia. Avranno luogo alle 11 di martedì, presso la chiesa della Natività di Maria Santissima a Roverino, i funerali di Marco Camperi, 29 anni: l’impiegato di banca morto sabato sera a Camporosso, in strada Ciaixe.

La notizia della morte del giovane, travolto dalla propria auto, è ben presto trapelata sprofondando nel dolore i moltissimi amici di Marco. Decine i messaggi di cordoglio lasciati sui social network, in particolare su Facebook, dedicati al ventinovenne e alla sua famiglia, molto conosciuta a Ventimiglia e non solo.

Una tragica fatalità che lascia sgomenti, la morte di Marco. Difficile trovare parole per descriverla, così come per salutare un giovane che, dopo essersi impegnato negli studi si era laureato alla Bocconi di Milano e aveva trovato un impiego in banca, a Vigevano.

Scrive Gabriele S.:“Non sono solito scrivere qualcosa quando apprendo certe notizie, ma a te caro amico mio voglio dedicare questo pensiero: ‘Papà ma perché muoiono sempre le persone migliori? Se tu vai in un giardino quali fiori strappi, quelli belli o quelli brutti?’ Riposa in pace Marco Camperi”.

“Marco non doveva succedere…non è giusto… sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Tvb”, commenta Dario L.