Ventimiglia, la Lega promette “Baby Kit” per le neo mamme

La Lega Ventimiglia tiene a dimostrare l’importanza della famiglia rivelando il progetto “Baby Kit”, punto di programma in vista della tornata elettorale di quest’anno nella città di confine. Si tratta di un “ringraziamento” da parte del sindaco e dell’amministrazione alle famiglie residenti che ha già riscosso successo a Genova con circa 4 mila unità in parte già distribuite.

Il kit, consistente in un corredo di prodotti per l’accudimento adatti ai primi mesi di vita, è pensato per dare il benvenuto ai nuovi nati: biberon, ciucci, salviettine, creme, prodotti per la detersione del neonato,spugne, bavaglino e molto altri prodotti. Un’iniziativa diffusa già da anni nei paesi scandinavi, dove a ogni neomamma viene consegnata una “baby box” che contiene tutti i prodotti di prima necessità per accudire un bambino, scatola compresa visto che si trasforma anche in culla in caso di bisogno.

L’idea è piaciuta al partito della Lega della città di confine che ha deciso di seguirne l’impronta e volendola replicare anche a Ventimiglia: ha scelto di offrire un dono per evidenziare quanto sia fondamentale per la nostra città il ruolo delle giovani generazioni.

“Abbiamo pensato il Baby Kit – ha commentato l’idea la referente della Lega Eleonora Palmero - prima di tutto come segno di speranza per guardare con fiducia al futuro e in secondo luogo come un importante segno culturale di riconoscimento alle famiglie della nostra città che vivono l’immensa gioia e la responsabilità di avere un figlio. Ogni nuova nascita è una grande festa per l’intera comunità”.

L’iniziativa, che intende dare con un omaggio un segno di accoglienza nella comunità cittadina ai nuovi nati ventimigliesi, sarà naturalmente perfezionata e definita circa modi e tempistiche una volta eletti mentre c’è la certezza sull’impegno nella volontà di realizzarlo insieme a tante altre proposte dedicate alle famiglie.