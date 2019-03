Ventimiglia, incendio in appartamento. Stabile temporaneamente evacuato

Ventimiglia. Ieri sera i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per un incendio in un appartamento. E’ successo, verso le 23, in via Mazzini 6 al primo piano. Le fiamme si sono sviluppate, per cause da accertare, in una stanza dell’abitazione.

L’uomo che ci vive non ha riportato ferite o problemi di intossicazione da fumi. Lo stabile, di 5 piani, è stato temporaneamente evacuato, ma già stamane i condomini hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni.