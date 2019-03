Ventimiglia, il consigliere comunale Silvia Malivindi (M5S) al primo posto per le ‘europarlamentarie’

Ventimiglia. E’ quello dell’avvocato Silvia Malivindi, consigliere comunale a Ventimiglia, il primo nome, per meriti e requisiti, su una lista di 62 iscritti al Movimento 5 Stelle della Liguria in corsa alle “europarlamentarie”: le iscrizioni interne al Movimento per la scelta dei 4-5 candidati che saranno inseriti nel listone delle Europee di maggio.

La lista, consultabile solo per gli iscritti, è uscita ieri e i curriculum sono consultabili su internet.

Per realizzare la graduatoria, è state presa in esame l’attività politica, i curriculum, il titolo di studio, i corsi di formazione e le lingue parlare da ciascun candidato. Silvia Malivindi ha ottenuto il punteggio maggiore visti il suo curriculum e il trascorso politico.