Ventimiglia, galleria chiusa per interventi. Antonino Falzone: «Anas chiuda solo di notte»

Ventimiglia. Quattro mesi di chiusura, a partire da lunedì 1 aprile, di una galleria tra Ventimiglia e la Francia. Chiusura, dal mese di luglio, dell’ultima galleria prima di Ponte San Ludovico. Sulle decisioni prese dall’Anas per l’intervento di messa in sicurezza dei due tunnel interviene il candidato sindaco Antonino Falzone, che chiede all’Ente nazionale per le strade di pianificare interventi soltanto in orari notturni, per non penalizzare cittadini e turisti.

«In qualità di cittadino, prima ancora che di candidato sindaco – dichiara il commercialista invito l’Anas a soprassedere alla programmazione di chiusura totale della galleria per la Francia, in considerazione della penalizzazione, sotto tutti i punti di vista, del commercio, del turismo e dei nostri frontalieri».

Il candidato chiede, sempre ad Anas, «di provvedere attraverso i propri tecnici di effettuare i lavori con la massima sicurezza ma con chiusura esclusivamente in orari notturni considerato che, secondo sommarie informazioni, i lavori si svolgeranno in galleria alla luce artificiale. Di informare la città si quali tipo di lavori eseguire e nel minor danno per la città. L’Anas ha le competenze necessarie per fare questo. Lo richiede la città intera. Trasparenza e competenza e velocità di esecuzione».