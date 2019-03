Ventimiglia, furto con scasso nella sede del sestiere Cuventu

Ventimiglia. Ignoti hanno asportato una cassetta di attrezzi dalla sede del sestiere Cuventu in via Martiri, nella città di confine. E’ successo ieri. Ad accorgersi del furto con scasso è stato Andrea Silipo, presidente del sestiere, che intorno alle 16,30 di ieri ha raggiunto il locale dell’associazione per preparare alcune bandiere per l’allenamento degli sbandieratori.

Oltre al danno per accedere, i ladri hanno rubato la cassetta degli attrezzi, lasciando invece abiti storici, bandiere e strumenti utilizzati dai tamburini. Sono inoltre stati asportati, dall’androne della palazzina dove ha sede il sestiere, anche alcuni pezzi dalla macchinetta, di proprietà della Docks Lanterna, utilizzata per il lavaggio delle strade.