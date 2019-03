Ventimiglia. Un centinaio di persone si sono riunite questa sera in via Hanbury per un aperitivo conviviale nel quale il candidato sindaco Enrico Ioculano ha annunciato la propria ricandidatura.

Nel corso della serata, molti hanno sfoggiato le magliette di “Ventimiglia è in movimento”, la lista civica che appoggia la candidatura del primo cittadino uscente alle elezioni di primavera.

Presenti molti esponenti del Partito Democratico provinciale e i sindaci di Soldano e Airole. Tra gli intervenuti anche il presidente del comitato delle Gianchette Maggi, l’ex Amarella e altri abitanti di via Tenda.