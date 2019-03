Ventimiglia. Domenica 24 marzo avrà luogo la sesta edizione della camminata: “Passi per ricordare”, nata per rievocare l’espatrio dall’Italia degli oppositori politici e l’espulsione degli ebrei stranieri a causa delle leggi razziali del 1938.

Si tratta di ripercorrere con le gambe, ma soprattutto con la mente, un cammino prima di tutto dentro se stessi per capire il ruolo che ciascuno di noi deve avere, se vuole conservare memoria del passato per non inciampare nel presente. Un presente che purtroppo mostra fenomeni inquietanti di razzismo e di antisemitismo che si credeva fossero soltanto un retaggio del passato, mentre tornano a minare la

convivenza civile in tutta Europa.

La manifestazione si concluderà nel pomeriggio al “Jardin de la Paix – Simone Veil” di Menton- Garavan, con la piantumazione di due piante d’ulivo, simbolo di pace per eccellenza.

Programma:

Ore 8,30 Ritrovo e partenza da Villatella (frazione di Ventimiglia), sul versante italiano;

Ore 9,00 Ritrovo e partenza da Castellar, versante francese;

Ore 12,00 Incontro al Passo del Cornà: riflessioni.

Seguirà, alle 16,30 il ritrovo al Giardino della Pace, Parc du Pian, Menton-Garavan

Organizza: l’ANPI di Ventimiglia, in collaborazione con il C.A.I. di Bordighera e di Ventimiglia, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Grimaldi, la Comunità Ebraica di Mentone e la Sezione provinciale UISP, con il patrocinio dei Comuni di Ventimiglia e Mentone.