Ventimiglia, con fucile e pugnale minacciano un uomo che maltratta moglie e figlia: arrestati

Ventimiglia. Sono accorsi in aiuto a una donna e alla figlia di tre anni, ma lo hanno fatto con un fucile a pompa e un pugnale, finendo in arresto con l’accusa di detenzione illegale di arma da sparo e munizioni. Tutto è accaduto nella serata del 29 marzo, quando una donna chiama a casa la cognata, chiedendole aiuto: il marito e padre della sua bimba, un romeno di 24 anni, la sta minacciando e colpendo, dopo aver messo a soqquadro la cucina della abitazione in cui vivono a Ventimiglia.

La cognata della donna, sorella del 29enne, avverte il marito, un 39enne abitante a Vallecrosia. Quest’ultimo chiama il vicino di casa, di 44 anni, e insieme, i due, si recano a casa del romeno dove giungono con un fucile a pompa Maverick calibro 12, poi risultato rubato in Francia, e un pugnale. Usano le armi per minacciare l’uomo, poi si allontano portando via mamma e figlia e mettendole al sicuro.

Il romeno scappa in strada e viene visto vagare in stato confusionale in via Tacito. Qualcuno avverte la polizia. Sul posto accorre una volante: ai poliziotti l’uomo racconta quanto accaduto e ‘incastra’ il cognato e il suo amico.