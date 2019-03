Ventimiglia. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, oltre alla lista civica guidata da Mauro Merlenghi, “Scullino Sindaco”: sono queste le basi alla candidatura a sindaco di Ventimiglia di Gaetano Scullino. Il punto di partenza di una coalizione pronta ad inglobare, come più volte sottolineato, tutti quei cittadini che si riconosceranno nel programma e nella scelta di Scullino a candidato sindaco.

«Scusate il ritardo, non è per colpa mia, non è perché ho voluto io, ma ora recuperiamo – ha esordito Scullino -. Non credo che io sia una sorpresa, mi pongo come una conferma: dedicherò altri cinque anni della mia vita, dal mattino alle cinque mezzo alle 10 di sera ad amministrare e governare la città. Sono consapevole che senza queste forze politiche non si va da nessuna parte per quanto riguarda la politica regionale e nazionale. Nel 2007, pur non avendo questa fortuna, ma con al mio fianco una persona capace (Marco Prestileo, ndr), abbiamo partecipato e vinto bandi europei portando a Ventimiglia 24milioni di euro di investimenti. Poi le inaugurazioni e i tagli del nastro sono spettati ad altri, ma va bene lo stesso: l’importante è non aver bloccato i fondi». Tra le opere a cui ha dato il via la passata amministrazione Scullino: il costruendo porto, l’istituzione della zona franca urbana e lavori in gallerie e sottopassi.

«È opportuno spiegare la ragione di questa presentazione perché nata in questa maniera, voluta così con le forze che lo sosterranno in quanto un sindaco riteniamo che non possa governare da solo o essere lasciato da solo – ha dichiarato Merlenghi, dando il via alla conferenza stampa -. Crediamo che Ventimiglia non abbia bisogno di feste e apertivi, ma di certezze per il prossimo quinquennio, fatti concreti e non slogan pubblicitari». E sulla lista civica, Scullino Sindaco, il cui simbolo richiama l’unità d’intenti e promuovere l’arancione del ‘modello Toti': «Siamo uomini, donne e giovani che hanno accolto questa sfida riponendo in Gaetano Scullino la fiducia per la città. Siamo cittadini e partiti, una città serena e con un’amministrazione realmente presente e al servizio del cittadino. Una ventimiglia che guarda al futuro con i cittadini che la possano vivere di giorno e di notte senza paure. Tutti noi siamo consapevoli che solo amando la propria città si possono fare grandi cose».

«Ci tenevo tantissimo che ci fosse un uomo legato al territorio, capace, che avesse già dimostrato nella vita attaccamento alla pubblica amministrazione e a Ventimiglia – ha dichiarato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci -. Con un po’ di tenacia siamo finalmente qui a battezzare il coach che guiderà al nostra squadra verso la vittoria e ce lo auguriamo tantissimo. Abbiamo a questo tavolo una folta rappresentativa, qualificata, la riprova che il centrodestra a Ventimiglia è sempre più unito, coeso e capace a dare risposte al territorio, quando trova in programmi e candidati gli elementi giusti da sottoporre ai cittadini».

«E’ un momento emozionante essere alla destra di Gaetano Scullino, che conosco da tantissimi anni, quando ho iniziato a muvoere i miei primi passi in politica in Forza Italia ed era già riferimento importante, successivamente anche quando è diventato sindaco di Ventimiglia – ha detto Marco Scajola, coordinatore provinciale di Forza Italia e assessore regionale -. Già l’anno scorso si vedeva in lui la figura più opportuna per tante caratteristiche. Un uomo che potesse essere il nostro centroavanti per esprimere il gioco della nostra bellissima squadra che, come vediamo in tantissime realtà, sta dando risultati importanti».

Presente alla conferenza stampa anche il deputato Flavio di Muro (Lega), che ha portato i saluti di Andrea Spinosi (segretario cittadino a Ventimiglia, ndr), assente per motivi di lavoro, e quelli di Alessandro Piana, commissario provinciale della Lega. «Stamattina mi sono svegliato col sorriso anche perché ho guardato dati della Basilicata, l’ennesima vittoria di un modello che sta vincendo, la conferma che il centrodestra unito vince – ha detto Di Muro -. Siamo in un momento storico in cui riusciamo grazie alla candidatura di Scullino, a mettere insieme a questi tavoli: Comune, Regione, e governo nazionale. Ventimiglia città connessa con problemi e opportunità che non si risolvono solo con il comune, ma anche con Regione e Governo. Non dobbiamo permettere che Ventimiglia sia isolata e abbiamo bisogno di un sindaco presente ventiquattro ore al giorno: non solo nel palazzo comunale o a Roma, ma in città e nelle frazioni e nelle località, ci vuole ascolto quotidiano e presenza».

Flavio Di Muro



Marco Scajola



Massimiliano Iacobucci



Gaetano Scullino



Il manifesto della coalizione che appoggia Scullino

Il presente documento rappresenta l’impegno formale che le firmatarie forze politiche e civiche (Lista Scullino – Lega – Fratelli D’Italia – Forza Italia) intendono assumere pubblicamente con i ventimigliesi. Le liste firmatarie sostengono la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino. I principi che seguono costituiscono il fondamento del programma elettorale e amministrativo della coalizione, nato dal confronto, dalle idee e proposte dei cittadini. Il programma completo verrà presentato in un prossimo evento pubblico

UNA VENTIMIGLIA MODERNA. Come l’amministrazione uscente ha correttamente sostenuto i progetti e le opere pubbliche già in corso, avviate dall’Amministrazione, precedente, faremo altrettanto se troveremo opere in corso utili ai ventimigliesi e insieme ai nuovi nostri progetti che verranno presentati alla città, ci impegniamo a garantire lo sviluppo economico e la rinascita di Ventimiglia affinché si creino nuovi posti di lavoro.

UNA VENTIMIGLIA CONNESSA. Ci impegniamo a far uscire Ventimiglia dall’isolamento grazie ad una maggiore sinergia e collaborazione con il Governo e con la Regione. Come con successo abbiamo fatto In passato, porteremo a Ventimiglia contributi e finanziamenti necessari per migliorare la nostra città.

UNA VENTIMIGLIA DINAMICA. Ci impegniamo a promuovere la crescita di una classe dirigente rinnovata che abbia lo sguardo rivolto al futuro, con una Giunta comunale di persone conosciute, radicate sul territorio e soprattutto capaci nel ruolo che dovranno ricoprire. All’esperienza del nostro candidato sindaco affiancheremo nuove energie.

UNA VENTIMIGLIA SICURA, PULITA E PIU’ BELLA. Ci impegniamo a riportare la sicurezza in città: garantire ai cittadini di passeggiare per strada sereni e ai turisti di tornare ad apprezzare Ventimiglia Questo sarà la nostra priorità: Ventimiglia deve conquistare una nuova immagine ed essere capace di attrarre presenze e investimenti.

UNA VENTIMIGLIA PER TUTTI. Ci impegniamo ad ascoltare tutte le esigenze dei ventimigliesi: non solo grandi opere ma attenzione alle piccole problematiche tralasciate negli ultimi anni. Investiremo sul decoro urbano, sul verde cittadino e sulla cura delle frazioni, sul rilancio dell’economia puntando sullo sviluppo turistico, sul rapporto tra commercio e bellezze ambientali, architettoniche e storiche della città. Periodicamente l’Amministrazione comunale sarà presente sul territorio per un confronto diretto e continuo con i cittadini, con il mondo dell’associazionismo e del frontalierato.

Notizia in aggiornamento