Ventimiglia Calcio, gli impegni del settore giovanile nel fine settimana

Ventimiglia. La juniores granata dovrà dare il massimo nella trasferta sul campo del Quiliano & Valleggia, sesto in classifica, soprattutto perché le dirette rivali (Pietra Ligure e Ceriale) non dovrebbero avere troppi problemi a sbarazzarsi di Villanovese e Andora.

Gli allievi 2002, attualmente primi in solitaria, affronteranno il Don Bosco Vallecrosia Intemelia al Morel, mentre i 2003 partono in trasferta per Andora. I giovanissimi 2005 sono chiamati a giocare al meglio la partita della stagione: sfideranno il Legino primo in graduatoria.

Gli esordienti 2007 incontrano al Marengo la Dianese & Golfo, mentre i 2008 riposano. Infine i pulcini se la vedranno con Dolceacqua, Don Bosco Vallecrosia Intemelia e Dianese & Golfo, mentre i primi calci 2011 ospitano il Camporosso.