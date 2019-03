Ventimiglia, auto presa a calci in via Tenda. Mognol (FdI): «Servono telecamere»

Ventimiglia. «Questa è la condizione in cui ieri alle 18 ho trovato la mia auto parcheggiata in via Tenda. Non solo l’hanno presa a pedate e rovinata, ma i maledetti hanno spiaccicato una pizza sul vetro anteriore». La denuncia arriva da Deborah Mognol, vice segretario cittadino di Fratelli d’Italia che ha scattato e pubblicato su Facebook una foto della propria auto, vandalizzata da ignoti mentre era in sosta in via Tenda.

«Secondo voi è normale che una va a lavorare, si suda i soldi e i bastardi nullafacenti scrocconi che bevono tutto il giorno birra sotto il ponte di via Tenda la passino liscia?», aggiunge la Mognol, che chiede l’installazione di un servizio di videosorveglianza «affinché queste persone, se così si possono definire, siano punite».