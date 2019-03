Ventimiglia, assunzioni di agenti di polizia locale. Stilata la graduatoria

Ventimiglia. Una lista di 31 nomi di papabili agenti di polizia locale da inserire, a tempo determinato, nell’organico attuale per affrontare l’estate: periodo sicuramente più stressante per la viabilità cittadina, in vista di un maggior afflusso di turisti nell’estremo Ponente ligure.

La graduatoria è stata stilata al termine di un concorso pubblico, per titoli ed esami. Dei trentuno iscritti solo alcuni entreranno a far parte delle file della polizia locale: più che alla necessità effettiva sul territorio, bisognerà tener conto della disponibilità finanziaria del Comune.

Di seguito la graduatoria.