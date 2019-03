Ventimiglia. Anche gli alunni della scuola media dell’IC 2 “Cavour” hanno risposto all’appello di Greta Thunberg per richiamare con forza tutti gli adulti ad un impegno concreto per la salvaguardia del pianeta.

Nei giorni scorsi, le classi hanno riflettuto sull’intervento della giovanissima svedese, hanno parlato dei danni dovuti all’inquinamento, al consumismo sfrenato, a modalità produttive e di smaltimento dei rifiuti che stanno innescando processi distruttivi irreversibili. I loro pensieri sono diventati disegni e scritte su cartelloni e striscioni ricavati da vecchie lenzuola.

Per fare in modo che anche la loro “voce” possa unirsi a quella dei ragazzi di tutto il mondo ed essere ascoltata, i lavori sono stati appesi alla cancellata della Scuola Media di Roverino, fotografati e inviati a quante più persone possibili. Tutti i giorni i social e le chat sono invasi da immagini di tutti i tipi, troppo spesso poco significative o peggio: il 15 marzo i ragazzi dell’IC 2 Cavour e i loro genitori sono diventati promotori di una “invasione” buona. Anche la Dirigente, dott.sa Antonella Costanza, ha avuto modo di vedere e fotografare gli elaborati e si congratula con gli alunni, le famiglie e i docenti.

Ora bisogna considerare questa giornata dedicata alla Terra solo un inizio, che non ha alcun senso se tutti, adulti per primi, non cambiamo da subito i nostri comportamenti quotidiani: sono i piccoli gesti di milioni di persone consapevoli che possono garantire il futuro delle generazioni che verranno.