Ventimiglia, alla scuola dell’infanzia di Latte festa di carnevale all’insegna della solidarietà

Ventimiglia. Alla scuola dell’infanzia di Latte (Istituto Comprensivo n. 2 Cavour di Ventimiglia) quest’anno gli alunni hanno festeggiato un carnevale diverso dal solito all’insegna della solidarietà e dell’educazione alimentare.

Partendo dalla storia di Arlecchino, il cui vestito è stato realizzato grazie al dono di tutti i suoi amici di un pezzetto del proprio costume, i bambini si sono preparati a questa festa tanto attesa iniziando a riflettere sulla gioia del condividere e collaborare.

Il giorno della festa i bambini, dopo il ballo in maschera, hanno potuto partecipare ad un rinfresco alternativo in linea con il progetto di educazione alimentare svolto in collaborazione con la ditta CIR ed il comune di Ventimiglia. Sui tavoli gli alunni hanno trovato frutta e verdura presentata in modo allettante ed hanno potuto così gustare alimenti inconsueti, ma salutari, apprezzandone il sapore.

Il progetto della scuola dell’infanzia di Latte “A pranzo con Molly” (basato sul libro “Molly mangia tutto” di G. Mauri, ediz. didattiche Gulliver) sta proseguendo da circa un mese con ottimi risultati aiutando gli alunni ad avvicinarsi ad una alimentazione sana già da piccoli.

La dirigente scolastica Antonella Costanza si complimenta con i bambini e le docenti.