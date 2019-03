Ventimiglia, al Chiostro di Sant’Agostino incontro sull’autismo con Francesca Loffredo

Ventimiglia. Lunedì 25 febbraio, alle 17, nel Salone polivalente del Chiostro di Sant’Agostino si è tenuta la conferenza dal titolo “Autismo facciamo il punto” tenuta dalla dott.ssa Francesca Loffredo, psicoterapeuta dell’Età Evolutiva.

L’iniziativa, a cui hanno partecipato almeno centoventi persone, soprattutto insegnanti del Comprensorio, era organizzata dal Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese e dalla ONLUS Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (A.N.G.S.A.).

Questa associazione, con sede provinciale in Piazza Cassini a Sanremo, rappresenta il centro di riferimento provinciale per le famiglie dei soggetti autistici e organizza incontri e corsi sia per genitori che per educatori nell’ambito delle problematiche che insorgono in caso di un soggetto autistico in famiglia, dalla diagnosi precoce al trattamento, come pure laboratori e attività di socializzazione per i giovani che ne sono afflitti. I prossimi corsi sono previsti corsi di formazione accreditati per insegnanti e operatori sociali sulla piattaforma Sofia del Ministero dell’Istruzione-Università-Ricerca, per informazioni consultare pagina Facebook di A.N.G.S.A Imperia oppure il sito www.angsaimperia.it.

Tra i presenti al convegno gli assessori delegati ai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia, Vera Nesci, e di Vallecrosia, la dott.ssa Marilena Piardi, quest’ultima tra l’altro, essendo anche drigente ASL in pensione, particolarmente sensibile verso la disabilità tanto da aver promosso il convegno favorendone l’organizzazione a livello Distrettuale. La stessa dott.ssa Piardi, al termine dell’incontro, ha annunciato che entro la fine dell’anno si farà di nuovo il punto della situazione in materia di autismo con un altro convegno che sarà organizzato in Vallecrosia.

L’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici sezione provinciale d’Imperia ringrazia il direttore sociale del Distretto Sociosanitario Ventimigliese Monica Bonelli e gli assessori Vera Nesci di Ventimiglia e dott.ssa Marilena Piardi di Vallecrosia per il decisivo contributo offerto alla buona riuscita dell’iniziativa.