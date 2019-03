Ventimiglia, a Roverino va in scena la Coppa carrozzeria Dorandini

Ventimiglia. I migliori giocatori di bocce del ponente scenderanno in campo domenica 3 marzo con inizio alle 9 per la disputa della Coppa carrozzeria Dorandini. Otto le formazioni in rappresentanza delle società Roverino-Andora-Armese.

Nella stessa data però alle 10 si terrà nella sede sociale la cerimonia di consegna delle tessere onorarie 2019/2020. E’ confermata la presenza del sindaco Enrico Ioculano e dell’onorevole Flavio Di Muro.