“Venerdì a cena” a La Reserve di Bordighera serata dedicata a muscoli e vongole

Bordighera. “Venerdì a cena” nella suggestiva cornice del ristorante La Reserve. Venerdì 29 marzo il rinomato locale della Città della Palme propone ai suoi ospiti un nuovo, delizioso appuntamento con le sue imperdibili serate a tema.

Questa volta la cena sarà una vera e propria sfida tra muscoli e vongole. Ecco il menù:

Muscoli vs. Vongole

Stecchi di Muscoli Fritti

con Timo e Lardo di Colonnata

Vs.

Patè di Vongole

nel Panino di Panissa di Ceci

Zuppa di Cozze al Nero di Seppia

nel Latte di Mozzarella di Bufala

Vs.

New England Style Clams Chowder

.. Zuppa di Vongole con Panna, Patate e Bacon ..

Curry, Cocco e Cozze

Vs.

Gnocchi Integrali con Vongole Veraci,

Crema di Broccoli, Peperoncino

e Acciughe Salate

Biancomangiare,

Dulce de Leche e Gelato alla Nocciola

Il prezzo? 40 euro a persona, vini di accompagnamento inclusi.

Per info e prenotazioni si può consultare la pagina Facebook del ristorante (in via Arziglia 20, Bordighera) oppure chiamare lo 0184 261322.