Vasia. Presso le Opere parrocchiali “Don Adolfo Cademartori” domenica 10 marzo verrà inaugurata ufficialmente la “Biblioteca di Comunità” realizzata dal Circolo culturale “Antica Contea di Pietralata”.

Verranno presentati gli eventi in programma (letture collettive, presentazioni di libri e proiezioni), sarà avviato il prestito informatizzato e comunicati gli orari di apertura al pubblico.

Il presidente del circolo, Roberto Saluzzo, commenta: «L’evento rappresenta la conclusione di un progetto realizzato grazie al contributo fattivo dell’intera comunità di Vasia e non solo. A tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di questo obiettivo va il mio personale e sentito ringraziamento. Questo è l’inizio di un percorso culturale che tende a valorizzare e far conoscere la nostra vallata».

Seguirà aperitivo con degustazione.